"Милан" может предложить Кака работу в структуре клуба

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"Милан" может предложить Кака работу в структуре клуба
Бразильский полузащитник Кака может вернуться в "Милан", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, руководство итальянцев готово предложить футболисту должность в структуре клуба. При этом хавбеку придется завершить карьеру.

Ранее 35-летний Кака выступал за "Орландо Сити", который покинул несколько недель назад и теперь является безработным.

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