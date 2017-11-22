"Милан" может предложить Кака работу в структуре клуба
Бразильский полузащитник Кака может вернуться в "Милан", сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, руководство итальянцев готово предложить футболисту должность в структуре клуба. При этом хавбеку придется завершить карьеру.
Ранее 35-летний Кака выступал за "Орландо Сити", который покинул несколько недель назад и теперь является безработным.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|33
|3
|Ювентус
|13
|31
|4
|Рома
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|12
|26
|7
|Милан
|13
|19
|8
|Торино
|13
|18
|9
|Фиорентина
|13
|17
|10
|Болонья
|13
|17
|11
|Кьево
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Кальяри
|13
|15
|14
|Удинезе
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Сассуоло
|13
|11
|17
|СПАЛ
|13
|10
|18
|Дженоа
|13
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|19
|Хеллас Верона
|13
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|20
|Беневенто
|13
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