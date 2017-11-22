"Милан" может предложить Кака работу в структуре клуба



Бразильский полузащитник Кака может вернуться в "Милан", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, руководство итальянцев готово предложить футболисту должность в структуре клуба. При этом хавбеку придется завершить карьеру.

Ранее 35-летний Кака выступал за "Орландо Сити", который покинул несколько недель назад и теперь является безработным.

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