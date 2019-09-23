"Милан" может пригласить бывшего тренера "Зенита"
"Милан" проявляет интерес к итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, руководство миланского клуба пока не планирует увольнять нынешнего наставника Марко Джампаоло, но на всякий случай приняло решение изучить возможность приглашения Спаллетти.
Стоит отметить, что у 60-летнего итальянца до лета 2021 года действует контракт с "Интером", который уволил его по окончании прошлого сезона.
Напомним, что ранее Спаллетти тренировал "Зенит". Также им интересуется "Монако".
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