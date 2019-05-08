"Милан" может пригласить экс-тренера "Интера"



"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, сообщает Corierre dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб хочет пригласить футболиста в летнее трансферное окно. Но сделка может сорваться, если "Аталанта" попадет в Лигу Чемпионов. В этом случае наставник, скорее всего, останется в команде.

После 35 туров "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А и на три очка опережает ближайшего преследователя.

Стоит отметить, что 61-летний Гасперини в 2011 году тренировал принципиального соперника "Милана" - "Интер".

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