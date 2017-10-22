"Милан" может пригласить Паулу Соузу

"Милан" проявляет интерес к португальскому наставнику Паулу Соузе, сообщает Footbal Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает кандидатуру португальца в качестве замены нынешнему главного тренеру Винченцо Монтелле, под чьим руководством команда неудачно начала сезон.

Стоит отметить, что последние два года 47-летний Соуза тренировал "Фиорентину".

В этом сезоне "Милан" после 9 туров занимает лишь 11 место в Серии А.

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