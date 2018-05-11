"Милан" может пригласить Сарри

Теги миланнаполимаурицио сарридженнаро гаттузо

"Милан" может пригласить Сарри

"Милан" может пригласить главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" попытаются переманить наставника неаполитанцев, если Дженнаро Гаттузо не сможет вывести команду в еврокубки.

Напомним, что в контракте Сарри с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро. 

Не пропустите: "Милан" продолжает поиски места для строительства нового стадиона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
Полная таблица

топ-5 тегов