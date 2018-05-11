"Милан" может пригласить Сарри
"Милан" может пригласить главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" попытаются переманить наставника неаполитанцев, если Дженнаро Гаттузо не сможет вывести команду в еврокубки.
Напомним, что в контракте Сарри с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|91
|2
|Наполи
|36
|85
|3
|Рома
|36
|73
|4
|Лацио
|36
|71
|5
|Интер Милан
|36
|69
|6
|Милан
|36
|60
|7
|Аталанта
|36
|59
|8
|Фиорентина
|36
|57
|9
|Сампдория
|36
|54
|10
|Торино
|36
|48
|11
|Дженоа
|36
|41
|12
|Сассуоло
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|39
|14
|СПАЛ
|36
|35
|15
|Кьево
|36
|34
|16
|Кротоне
|36
|34
|17
|Удинезе
|36
|34
|18
|Кальяри
|36
|33
|19
|Хеллас Верона
|36
|25
|20
|Беневенто
|36
|18