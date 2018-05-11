"Милан" может пригласить Сарри

"Милан" может пригласить главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" попытаются переманить наставника неаполитанцев, если Дженнаро Гаттузо не сможет вывести команду в еврокубки.

Напомним, что в контракте Сарри с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро.

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