"Милан" может пригласить Сарри

Теги миланчелсимаурицио сарри

"Милан" может пригласить Сарри

Наставник "Челси" Маурицио Сарри может возглавить "Милан" предстоящим летом.

По сведениям Calciomercato, "россонери" готовы подписать со специалистом трехлетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать три миллиона евро в год. Кроме того, Сарри обещают предоставить полный контроль над трансферной деятельностью клуба.

"Милан" с 2017 года тренирует Дженнаро Гаттузо. В этом сезоне клуб идет на пятой позиции в Серии А.

Читайте также: Сарри может возглавить "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии

Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов