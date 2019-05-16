"Милан" может пригласить Сарри

Наставник "Челси" Маурицио Сарри может возглавить "Милан" предстоящим летом.

По сведениям Calciomercato, "россонери" готовы подписать со специалистом трехлетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать три миллиона евро в год. Кроме того, Сарри обещают предоставить полный контроль над трансферной деятельностью клуба.

"Милан" с 2017 года тренирует Дженнаро Гаттузо. В этом сезоне клуб идет на пятой позиции в Серии А.

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