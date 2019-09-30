"Милан" может пригласить Шевченко на пост главного тренера

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"Милан" может пригласить Шевченко на пост главного тренера
"Милан" проявляет интерес к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру Шевченко в качестве замены нынешнему наставнику Марко Джампаоло, который может быть уволен из-за серии неудовлетворительных результатов.

После шести туров "Милан" занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Серии А, проиграв четыре матча.

Сборная Украины под руководством Шевченко лидирует в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Не пропустите: "Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине". | http://soccernews.ru

 
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