"Милан" может пригласить Шевченко на пост главного тренера
"Милан" проявляет интерес к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру Шевченко в качестве замены нынешнему наставнику Марко Джампаоло, который может быть уволен из-за серии неудовлетворительных результатов.
После шести туров "Милан" занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Серии А, проиграв четыре матча.
Сборная Украины под руководством Шевченко лидирует в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Фиорентина
|6
|8
|10
|Болонья
|6
|8
|11
|Удинезе
|6
|7
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3