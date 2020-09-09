"Милан" может приобрести голкипера "Лиона" Тэтэрушану

"Милан" интересуется голкипером "Лиона" Чиприаном Тэтэрушану, утверждает Sky Sport Italia.

По данным источника, в миланском клубе 34-летний футболист станет дублером Джанлуиджи Доннаруммы. Ранее голкипер уже выступал в Серии А за "Фиорентину" с 2014 по 2017 год.

В сезоне-2019/20 футболист в 6 матчах пропустил 7 голов.

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