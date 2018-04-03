"Милан" может приобрести голландского форварда

Теги миланлионмемфис депай

"Милан" может приобрести голландского форварда

"Милан" проявляет интерес к голландскому нападающему "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. 

В этом сезоне 24-летний Депай провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: Три итальянских топ-клуба поборются за Видаля. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кальяри 30 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
Полная таблица

топ-5 тегов