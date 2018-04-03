"Милан" может приобрести голландского форварда

"Милан" проявляет интерес к голландскому нападающему "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 24-летний Депай провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

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