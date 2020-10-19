"Милан" может приобрести одного из лидеров "Марселя"
"Милан" проявляет интерес к нападающему "Марселя" Флориану Товену, сообщает Le 10 Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.
27-летний Товен выступает за "Марсель" с 2013 по 2015 годы, а также с 2016 года. Всего он провел за клуб 244 матча во всех турнирах, забил 81 гол и отдал 56 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|26
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|Милан
|27
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|Парма
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|26
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|11
|Кальяри
|26
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|26
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|26
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