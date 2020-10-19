"Милан" может приобрести одного из лидеров "Марселя"

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Марселя" Флориану Товену, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

27-летний Товен выступает за "Марсель" с 2013 по 2015 годы, а также с 2016 года. Всего он провел за клуб 244 матча во всех турнирах, забил 81 гол и отдал 56 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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