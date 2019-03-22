"Милан" может продать Кессье за 40 миллионов евро

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"Милан" может продать Кессье за 40 миллионов евро

"Милан" готов расстаться с полузащитником Франком Кессье, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, итальянский клуб может продать игрока в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал", ПСЖ и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 22-летний Кессье провел за "Милан" 33 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Милан" накажет Кессье и Билью за потасовку во время дерби с "Интером". | http://soccernews.ru

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