"Милан" может продать Мусаккио

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"Милан" может продать Мусаккио

"Милан" рассматривает вариант с продажей защитника Матео Мусаккио во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia, "россонери" готовы расстаться с 27-летним аргентинцем, если найдут ему замену.

Напомним, что Мусаккио перешёл в "Милан" прошлым летом за 18 миллионов евро. В этом сезоне центрбек сыграл 18 матчей и забил 1 гол.

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