"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича

"Милан" твёрдо намерен вернуть в клуб шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Как сообщает Calciomercato, ради возвращения звёздного ветерана "россонери" даже готовы продать Кшиштофа Пентека.

Игрой поляка недовольны руководители "Милана", поэтому расставание с ним вполне вероятно.

А вырученные средства клуб сможет потратить на удовлетворение высоких финансовых требований Ибрагимовича.

Напомним, что 38-летний швед выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. 31 декабря истекает его контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" и он получит статус свободного агента.

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