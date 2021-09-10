"Милан" может продлить главного тренера

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"Милан" может продлить главного тренера

Фото: твиттер Milan Posts/Автор неизвестен

"Милан" может продлить контракт с главным тренером Стефано Пиоли, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, руководство миланцев раздумывает о подписании нового соглашения с тренером. Сам Пиоли готов остаться в "Милане" и ждет предложение. Его нынешний контракт истекает летом 2022 года.

55-летний Пиоли тренирует "Милан" с 2019 года. В прошлом сезоне "россонери" под его руководством заняли второе место в чемпионате Италии и завоевали путевку в Лигу Чемпионов.

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