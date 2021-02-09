"Милан" может продлить Ибрагимовича на год
"Милан" хочет продлить контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен предложить форварду соглашение до лета 2022 года. При этом зарплата шведа, которая сейчас составляет семь миллионов евро в год, немного снизится. Ибрагимович готов остаться, так как хочет сыграть с "Миланом" в Лиге Чемпионов.
В нынешнем сезон 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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