"Милан" может продлить контракт с Пиоли

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира. главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может продлить контракт с клубом.

По информации источника, "россонери" готовы предложить специалисту соглашение до 2023 года. Пиоли пользуется полной поддержкой со стороны технического директора Паоло Мальдини.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Милан" занял второе место в чемпионате Италии, заслужив право осенью играть в Лиге Чемпионов.

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