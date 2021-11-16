"Милан" может продлить контракт с Пиоли

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" достиг договоренности с главным тренером команды Стефано Пиоли о подписании нового соглашения, сообщает Calciomercato.

По информации источника, контракт будет подписан после того, как исполнительный директор миланского клуба Иван Газидис вернется из командировки.

Отмечается, что новый договор будет действовать до июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Оклад итальянского специалиста составит 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Текущий контракт Пиоли с клубом рассчитан до июня 2022 года.

После 12 туров Серии А "Милан" с 32 очками находится на втором месте.

Также не пропустите: "Милан" может заменить Кессье чемпионом Европы 2016 года. | http://soccernews.ru