"Милан" может продлить контракт с Пиоли
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
"Милан" достиг договоренности с главным тренером команды Стефано Пиоли о подписании нового соглашения, сообщает Calciomercato.
По информации источника, контракт будет подписан после того, как исполнительный директор миланского клуба Иван Газидис вернется из командировки.
Отмечается, что новый договор будет действовать до июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Оклад итальянского специалиста составит 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
Текущий контракт Пиоли с клубом рассчитан до июня 2022 года.
После 12 туров Серии А "Милан" с 32 очками находится на втором месте.
Также не пропустите: "Милан" может заменить Кессье чемпионом Европы 2016 года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности
-
Тренер сборной Португалии Сантуш не хочет попасть на Россию в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
-
В 2021 году сборная Англии обновила три своих рекорда
-
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Хорватией
-
Коутиньо решил остаться в "Барселоне"
Лента новостей
-
Карим Адейеми - большая цель для "Барселоны"
-
"Реал" может вернуть своего воспитанника на вратарскую позицию
-
"Атлетико" может подписать форварда "Анжера"
-
Куртуа покинул сборную Бельгии из-за повреждения
-
Фердинанд назвал, кого нужно назначить на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Милан" может продлить контракт с Пиоли
-
"Милан" может заменить Кессье чемпионом Европы 2016 года
-
Министр спорта России ответил Карпину, который не исключил уход из сборной
-
Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности
-
Пике прокомментировал слухи о запрете от Хави участвовать в ток-шоу
-
Олич высоко оценил потенциал защитника ЦСКА Дивеева
-
37-летний Тьяго Силва получил предложение вернуться в Бразилию
-
Тренер сборной Португалии Сантуш не хочет попасть на Россию в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
-
В "Реале" сделали прогноз на будущее Холанда
-
Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Англии
-
"Севилья" ответила "Барселоне" насчёт досрочного прекращения аренды Люка де Йонга
-
В Серии А готовят реформу системы VAR
-
В 2021 году сборная Англии обновила три своих рекорда
-
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Хорватией
-
Коутиньо решил остаться в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17