"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП

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"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП

"Милан" готов договориться с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фейр-плей. Клуб, скорее всего, пропустит ближайшую Лигу Европы, чтобы привести в порядок свои финансы. Об этом сообщает Milan News.

Если россонери договорятся, то вместо них в Лиге Европы в следующем сезоне будет выступать "Торино", а "Рома" попадет напрямую в групповую стадию турнира.

О договоренности стане известно завтра, 19 июня.

В минувшем сезоне "Милан" занял 5 место в Серии А, набрав 68 очков.

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