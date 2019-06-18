"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП
"Милан" готов договориться с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фейр-плей. Клуб, скорее всего, пропустит ближайшую Лигу Европы, чтобы привести в порядок свои финансы. Об этом сообщает Milan News.
Если россонери договорятся, то вместо них в Лиге Европы в следующем сезоне будет выступать "Торино", а "Рома" попадет напрямую в групповую стадию турнира.
О договоренности стане известно завтра, 19 июня.
В минувшем сезоне "Милан" занял 5 место в Серии А, набрав 68 очков.
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