"Милан" может расстаться с Доннаруммой из-за его агента

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"Милан" может расстаться с Доннаруммой из-за его агента

"Милан" не может договориться о продлении контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, проблема заключается в агенте игрока Мино Райоле, который потребовал улучшения финансовых условий в новом соглашении для своего клиента. Агент хочет, чтобы "Милан" платил голкиперу семь миллионов евро в год, а клуб предлагает на миллион меньше.

Если стороны не договорятся, то в летнее трансферное окно Доннарумма может быть продан в другой клуб. Интерес к нему проявляет "Ювентус".

В нынешнем сезоне 20-летний голкипер провел за "Милан" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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