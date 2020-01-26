"Милан" может расстаться с Доннаруммой из-за его агента
"Милан" не может договориться о продлении контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, проблема заключается в агенте игрока Мино Райоле, который потребовал улучшения финансовых условий в новом соглашении для своего клиента. Агент хочет, чтобы "Милан" платил голкиперу семь миллионов евро в год, а клуб предлагает на миллион меньше.
Если стороны не договорятся, то в летнее трансферное окно Доннарумма может быть продан в другой клуб. Интерес к нему проявляет "Ювентус".
В нынешнем сезоне 20-летний голкипер провел за "Милан" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|20
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|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|21
|38
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|Милан
|21
|31
|7
|Кальяри
|20
|30
|8
|Парма
|20
|28
|9
|Болонья
|21
|27
|10
|Торино
|21
|27
|11
|Хеллас Верона
|19
|26
|12
|Фиорентина
|21
|25
|13
|Наполи
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
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|Брешия
|21
|15