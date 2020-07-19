"Милан" может сохранить нынешнего главного тренера

Теги миланстефано пиоли

"Милан" может сохранить нынешнего главного тренера

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может продолжить работу с клубом в следующем сезоне, сообщает Corriere dello Sera.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба считает, что смена тренера является нецелесообразной из-за небольшого перерыва между нынешним и следующим сезонами.

Ранее сообщалось, что "Милан" ведет переговоры с немецким специалистом Ральфом Рангником, который ранее тренировал "РБ Лейпциг". 

После возобновления сезона "Милан" не потерпел ни одного поражения в чемпионате Италии, одержав шесть побед при двух ничьих.

Не пропустите: Защитник "Милана" Родригес может перейти в клуб Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" разгромил "Лестер", который борется за место в Лиге Чемпионов

"Тоттенхэм" разгромил "Лестер", который борется за место в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов