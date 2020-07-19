"Милан" может сохранить нынешнего главного тренера

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может продолжить работу с клубом в следующем сезоне, сообщает Corriere dello Sera.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба считает, что смена тренера является нецелесообразной из-за небольшого перерыва между нынешним и следующим сезонами.

Ранее сообщалось, что "Милан" ведет переговоры с немецким специалистом Ральфом Рангником, который ранее тренировал "РБ Лейпциг".

После возобновления сезона "Милан" не потерпел ни одного поражения в чемпионате Италии, одержав шесть побед при двух ничьих.

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