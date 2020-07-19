"Милан" может сохранить нынешнего главного тренера
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может продолжить работу с клубом в следующем сезоне, сообщает Corriere dello Sera.
По сведениям издания, руководство итальянского клуба считает, что смена тренера является нецелесообразной из-за небольшого перерыва между нынешним и следующим сезонами.
Ранее сообщалось, что "Милан" ведет переговоры с немецким специалистом Ральфом Рангником, который ранее тренировал "РБ Лейпциг".
После возобновления сезона "Милан" не потерпел ни одного поражения в чемпионате Италии, одержав шесть побед при двух ничьих.
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|Рома
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|Милан
|27
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|26
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|9
|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|26
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|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
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|19
|СПАЛ
|26
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|17