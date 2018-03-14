"Милан" может совершить многомиллионный обмен игроками с ПСЖ
"Милан" может совершить многомиллионный обмен игроками с ПСЖ, информирует Premium Sport.
Так, по сведениям источника, в стане "россонери" рассматривают вариант с продажей парижанам своего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. При этом в сделку по 19-летнему вратарю итальянский гранд надеется включить форварда "красно-синих" Эдинсона Кавани, с которым его клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.
Напомним, "Милан" назвал цену на Доннарумму. | soccernews.ru
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