"Милан" может совершить многомиллионный обмен игроками с ПСЖ, информирует Premium Sport.

Так, по сведениям источника, в стане "россонери" рассматривают вариант с продажей парижанам своего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. При этом в сделку по 19-летнему вратарю итальянский гранд надеется включить форварда "красно-синих" Эдинсона Кавани, с которым его клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Милан" назвал цену на Доннарумму. | soccernews.ru