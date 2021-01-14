"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"

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"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"

"Милан" заинтересован в подписании хорватского нападающего Марио Манджукича, пишет Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" уже ведут переговоры с агентом 34-летнего футболиста о возможном сотрудничестве.

Хорватский форвард наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Сейчас он является свободным агентом. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, что прошлым летом заполучить Манджукича пытался "Локомотив", но сторонам не удалось договориться.

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