"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"
"Милан" заинтересован в подписании хорватского нападающего Марио Манджукича, пишет Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" уже ведут переговоры с агентом 34-летнего футболиста о возможном сотрудничестве.
Хорватский форвард наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Сейчас он является свободным агентом. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.
Напомним, что прошлым летом заполучить Манджукича пытался "Локомотив", но сторонам не удалось договориться.
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