"Милан" может усилиться хавбеком ПСВ

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"Милан" может усилиться хавбеком ПСВ

Атакующий полузащитник ПСВ Гастон Перейро привлёк внимание "Милана", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" изучают вариант с покупкой 24-летнего уругвайца этим летом за 15 миллионов евро.

Итальянский клуб прельщает возможность подписать качественного и перспективного футболиста по небольшой цене. 

В минувшем сезоне Перейро сыграл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Не пропустите: "Милан" нацелился на защитника "Арсенала". | http://soccernews.ru
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