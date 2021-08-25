"Милан" может усилиться хавбеком ПСЖ

Фото: инстаграм Рафиньи/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Пари-Сен-Жермен" Рафинье Алькантаре, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Милана" бразилец может заменить Хакана Чалханоглу, который перешел в "Интер".

В прошлом сезоне 28-летний Рафинья провел за ПСЖ 34 матча и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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