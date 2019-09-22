"Милан" может уволить главного тренера

Главный тренер "Милана" Марко Джампаоло может быть отправлен в отставку, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство миланского клуба дало наставнику три матча, чтобы исправить ситуацию. В случае продолжения неудачной серии Джампаоло будет отправлен в отставку.

В четырех стартовых матчах чемпионата Италии "Милан" потерпел два поражения и в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

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