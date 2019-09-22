"Милан" может уволить главного тренера
Главный тренер "Милана" Марко Джампаоло может быть отправлен в отставку, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, руководство миланского клуба дало наставнику три матча, чтобы исправить ситуацию. В случае продолжения неудачной серии Джампаоло будет отправлен в отставку.
В четырех стартовых матчах чемпионата Италии "Милан" потерпел два поражения и в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.
Не пропустите: "Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" определился с заменой Кононову
-
"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ
-
Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы
-
"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА
-
"Гранада" - открытие Ла Лиги, у нынешней "Барселоны" просто не было шансов на победу: разбираем матч 5 тура чемпионата Испании
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"
-
"Ренн" и "Лилль" победителя не выявили
-
"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
-
Зинченко выложил фото в постели со своей девушкой
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Тоттенхэма"
-
"Реал Сосьедад" добыл выездную победу над "Эспаньолом" и поднялся на 3-е место в Примере (видео голов)
-
Ибрагимович забил 300-й гол после наступления 30-летия
-
Главный тренер "Динамо" может уйти в отставку
-
"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины
-
9
Часть игроков "Барселоны" потеряли доверие к Вальверде
-
"Спартак" определился с заменой Кононову
-
"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ
-
В чемпионате Египта голкипер совершил двойной суперсейв
-
"Милан" может уволить главного тренера
-
Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы
-
"Хетафе" обыграл "Мальорку" в Примере (видео голов)
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на греческого голкипера
-
"Краснодар" разгромил ЦСКА в матче молодежного чемпионата России
-
Дзюба назначен капитаном сборной России по теннису
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0