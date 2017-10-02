"Милан" может уволить Монтеллу

Итальянский "Милан" может уволить своего главного тренера Винченцо Монтеллу, информирует Football Italia.

По сведениям источника, сегодня наставник "россонери" встречается с руководством своего клуба. Вероятнее всего, на этой неделе 43-летний специалист не лишится своего поста, однако вполне возможно, что это может произойти по итогам следующего матча команды против "Интера", если подопечным Монтеллы не удастся пополнить свой очковый багаж тремя баллами.

Напомним, Монтелла прокомментировал поражение своей команды от "Ромы". | soccernews.ru