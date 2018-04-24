"Милан" может уволить спортивного директора

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"Милан" может уволить спортивного директора

"Милан" может уволить спортивного директора Массимилиано Мирабелли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, владельцы "россонери" недовольны работой 48-летнего функционера, в частности тем, что затраты на летние трансферы не принесли желаемых спортивных результатов.

Впрочем, сам Мирабелли считает, что "Милану" нужно дать время, продолжая верить в успешность нынешнего курса развития.

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