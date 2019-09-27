"Милан" может вернуть Гаттузо
Руководство "Милана" всерьёз задумалось о смене главного тренера, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в случае увольнения Марко Джампаоло "россонери" могут вернуть Дженнаро Гаттузо, который только летом покинул клуб.
Напомним, что сейчас 41-летний итальянский специалист находится в Москве, предположительно, для ведения переговоров с потенциальными работодателями.
"Милан" провалил старт сезона и занимает только 13-е место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3