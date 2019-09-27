"Милан" может вернуть Гаттузо

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"Милан" может вернуть Гаттузо

Руководство "Милана" всерьёз задумалось о смене главного тренера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в случае увольнения Марко Джампаоло "россонери" могут вернуть Дженнаро Гаттузо, который только летом покинул клуб.

Напомним, что сейчас 41-летний итальянский специалист находится в Москве, предположительно, для ведения переговоров с потенциальными работодателями.

"Милан" провалил старт сезона и занимает только 13-е место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на 2 очка.

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