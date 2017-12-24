"Милан" может вернуть Монтеллу на пост главного тренера

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"Милан" может вернуть Монтеллу на пост главного тренера

Винченцо Монтелла может вновь возглавить "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство миланского клуба рассматривает вариант с возвращением наставника, так как недовольно работой его преемника Дженнаро Гаттузо, под чьим руководством "россонери" набрали всего четыре очка в четырех матчах Серии А.

Напомним, что Монтелла был уволен в конце ноября в следствии неудовлетворительных результатов, но при Гаттузо игра команды стала еще хуже.

Не пропустите: Следующие две игры "Милана" решат судьбу Гаттузо. | http://soccernews.ru

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