"Милан" может вернуть Монтеллу на пост главного тренера

Винченцо Монтелла может вновь возглавить "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство миланского клуба рассматривает вариант с возвращением наставника, так как недовольно работой его преемника Дженнаро Гаттузо, под чьим руководством "россонери" набрали всего четыре очка в четырех матчах Серии А.

Напомним, что Монтелла был уволен в конце ноября в следствии неудовлетворительных результатов, но при Гаттузо игра команды стала еще хуже.

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