"Милан" может вернуть в Серию А колумбийского форварда

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"Милан" может вернуть в Серию А колумбийского форварда

"Милан" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Севильи" Луису Муриэлю, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Россонери" рассматривают кандидатуру форварду в качестве замены Николе Калиничу, который будет выставлен на трансфер.

Стоит отметить, что Муриэль ранее уже играл в Италии за "Удинезе" и "Сампдорию".

В этом сезоне 27-летний Муриэль провел за "Севилью" 43 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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