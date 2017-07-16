"Милан" может включить в сделку по Белотти уже третьего своего игрока

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"Милан" может включить в сделку по Белотти уже третьего своего игрокаИтальянский "Милан" может включить в сделку по форварду "Торино" Андреа Белотти уже третьего своего игрока.

Как информирует Sportitalia, "быки" интересуются опорным полузащитником "россонери" Мануэлем Локателли. Поэтому они были бы не против, чтобы "красно-черные" включили своего 19-летнего хавбека в придачу к Габриэлю Палетте, М'Байе Ньянгу и 45 миллионам евро, которые ранее за Белотти предлагал "Милан", в возможную сделку по своему нападающему.

Напомним, "Милан" сделал предложение по Белотти. | soccernews.ru

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