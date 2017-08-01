"Милан" может воспользоваться ситуацией с переходом Неймара в ПСЖ

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани стал очередной трансферной целью итальянского "Милана", информируетTransferMarketWeb.

По сведениям источника, "россонери" будут готовы начать переговоры по 30-летнему нападающему парижан в случае, если им не удастся подписать Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии", Андреа Белотти из "Торино", Диего Косту из лондонского "Челси" или Николу Калинича из "Фиорентины". При этом в "Милане" надеются воспользоваться тем, что после возможной покупки Неймара ПСЖ будет готов расстаться с рядом своих игроков, дабы не нарушать правила финансового Fair Play.

Напомним, "Милан" работает над трансфером звездного форварда. | soccernews.ru