"Милан" может выкупить Томори

Фото: инстаграм Томори/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Милан" общается с "Челси" по поводу выкупа арендованного защитника Фикайо Томори.

У миланского клуба есть право выкупа 23-летнего футболиста за 28 миллионов евро.

По информации источника, "Милан" надеялся получить скидку, однако руководство лондонцев сообщило коллегам, что не намерено идти на уступки, так как к Фикайо есть интерес у клубов АПЛ.

При этом "россонери" твердо намерены выкупить Томори, который прекрасно проявил себя в Италии.

В 17 матчах Серии А Томори забил 1 гол.

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