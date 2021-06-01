"Милан" может заменить Чалханоглу экс-капитаном "Аталанты"

Фото твиттер "Севильи"

"Милан" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Севильи" Алехандро Гомеса.

По информации Mundo Deportivo, "россонери" видят в 33-летнем футболисте замену для Хакана Чалханоглу, у которого через месяц истечет контракт с клубом.

Сам аргентинец не особо воодушевлён перспективой снова менять команду. Он только в январе перебрался в Испанию из "Аталанты", где был капитаном до конфликта с главным тренером.

За полсезона в "Севилье" Гомес забил 3 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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