"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем
Фото сайт "Шахтера"
Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин попал в список трансферных целей "Милана", сообщает CalcioLine.
По информации источника, "россонери" рассматривают возможность приобретения украинского стража ворот грядущим летом.
В итальянском клубе считают, что воспитанник "горняков" сможет стать заменой для Джанлуиджи Доннарруммы, чей контракт истекает в июне.
19-летний Трубин в текущем сезоне сыграл за "Шахтёр" 24 матча и пропустил 24 гола. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.
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|Милан
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|26
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|Лечче
|27
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