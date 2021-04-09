"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем

Фото сайт "Шахтера"

Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин попал в список трансферных целей "Милана", сообщает CalcioLine.

По информации источника, "россонери" рассматривают возможность приобретения украинского стража ворот грядущим летом.

В итальянском клубе считают, что воспитанник "горняков" сможет стать заменой для Джанлуиджи Доннарруммы, чей контракт истекает в июне.

19-летний Трубин в текущем сезоне сыграл за "Шахтёр" 24 матча и пропустил 24 гола. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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