"Милан" может заменить Кессье чемпионом Европы 2016 года
"Милан" проявляет заинтересованность в трансфере полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша.
По информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" видят в португальце замену для Франка Кессье, который, вероятно, летом станет свободным агентом и бесплатно уйдёт в другую команду.
Миланцам придётся побороться за победителя Евро-2016 с "Ювентусом" и "Ромой".
В текущем сезоне 24-летний Санчеш сыграл за "Лилль" 8 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17