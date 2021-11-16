"Милан" может заменить Кессье чемпионом Европы 2016 года

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"Милан" может заменить Кессье чемпионом Европы 2016 года

Фото твиттер Ренату Санчеша

"Милан" проявляет заинтересованность в трансфере полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша.

По информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" видят в португальце замену для Франка Кессье, который, вероятно, летом станет свободным агентом и бесплатно уйдёт в другую команду.

Миланцам придётся побороться за победителя Евро-2016 с "Ювентусом" и "Ромой".

В текущем сезоне 24-летний Санчеш сыграл за "Лилль" 8 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" включился в гонку за Кессье. | http://soccernews.ru
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