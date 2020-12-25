"Милан" может зимой избавиться от двух защитников

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"Милан" может зимой избавиться от двух защитников

Защитники Матео Мусаккио и Лео Дуарте близки к уходу из "Милана", утверждает Football Italia.

По информации источника, оба футболиста не входят в планы главного тренера "россонери" Стефано Пиоли, поэтому уже в январе могут покинуть команду.

Наиболее вероятные сценарии - расторжение контракта с 30-летним аргентинцем и аренда 24-летнего бразильца.

Мусаккио в текущем сезоне не сыграл за "Милан" ни одного матча, в активе Дуарте 3 игры во всех турнирах.

Не пропустите: "Милан" интересуется французским защитником. | http://soccernews.ru
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