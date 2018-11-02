"Милан" на месяц потерял Билью

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"Милан" на месяц потерял Билью

"Милан" на месяц потерял своего полузащитника Лукаса Билью, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 32-летний аргентинский хавбек будет вынужден пропустить около четырёх недель в связи с травмой икроножной мышцы.

Напомним, что в лазарете "россонери" уже находятся Маттиа Кальдара и Джакомо Бонавентура.

Билья в этом сезоне сыграл за "Милан" 11 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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