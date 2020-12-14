"Милан" на последних минутах забирает ничью
В Милане завершился последний матч 11-го тура итальянской Серии А. Хозяева совершили камбек со счета 0:2. Игра завершилась ничьей 2:2.
"Красно-черные" по прежнему остаются лидерами таблицы. В их активе теперь 27 очков. У "Интера" на 3 балла меньше. "Парма" занимает 14 строчку, имея 11 очков на счету.
"Милан" - "Парма" 2:2 (0:1)
Голы: Эрнани, 13 - 0:1, Куртич, 56 - 0:2, Тео Эрнандес, 58 - 1:2, Тео Эрнандес, 90+1 - 2:2
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Тео, Габбия (Калулу, 5), Кессиэ, Чалханоглу, Браим Диас (Хеуге, 46), Беннасер (Тонали, 75), Ребич, Кастильехо (Рафаэл Леау, 46).
"Парма": Сепе, Гальоло, Якопони, Осорио, Бруну Алвеш, Эрнани (Бюси, 87), Куртич (Зом, 74), Карамо (Сипрьен, 67), Бругман, Жервиньо, Корнелиус (Инглезе, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17