"Милан" на последних минутах забирает ничью

Теги тео эрнандесмиланпарма

"Милан" на последних минутах забирает ничьюВ Милане завершился последний матч 11-го тура итальянской Серии А. Хозяева совершили камбек со счета 0:2. Игра завершилась ничьей 2:2.

"Красно-черные" по прежнему остаются лидерами таблицы. В их активе теперь 27 очков. У "Интера" на 3 балла меньше. "Парма" занимает 14 строчку, имея 11 очков на счету.

"Милан" - "Парма" 2:2 (0:1)

Голы: Эрнани, 13 - 0:1, Куртич, 56 - 0:2, Тео Эрнандес, 58 - 1:2, Тео Эрнандес, 90+1 - 2:2

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Тео, Габбия (Калулу, 5), Кессиэ, Чалханоглу, Браим Диас (Хеуге, 46), Беннасер (Тонали, 75), Ребич, Кастильехо (Рафаэл Леау, 46).

"Парма": Сепе, Гальоло, Якопони, Осорио, Бруну Алвеш, Эрнани (Бюси, 87), Куртич (Зом, 74), Карамо (Сипрьен, 67), Бругман, Жервиньо, Корнелиус (Инглезе, 67).

Читайте также: Ибрагимович рассказал о форме и настроении в "Милане" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"

Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов