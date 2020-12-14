"Милан" на последних минутах забирает ничью

В Милане завершился последний матч 11-го тура итальянской Серии А. Хозяева совершили камбек со счета 0:2. Игра завершилась ничьей 2:2.



"Красно-черные" по прежнему остаются лидерами таблицы. В их активе теперь 27 очков. У "Интера" на 3 балла меньше. "Парма" занимает 14 строчку, имея 11 очков на счету.

"Милан" - "Парма" 2:2 (0:1)

Голы: Эрнани, 13 - 0:1, Куртич, 56 - 0:2, Тео Эрнандес, 58 - 1:2, Тео Эрнандес, 90+1 - 2:2

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Тео, Габбия (Калулу, 5), Кессиэ, Чалханоглу, Браим Диас (Хеуге, 46), Беннасер (Тонали, 75), Ребич, Кастильехо (Рафаэл Леау, 46).