"Милан" на "Сан-Сиро" проиграл "Аталанте"

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"Милан" на "Сан-Сиро" проиграл "Аталанте"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Аталанта" обыграла "Милан".

"Милан" – "Аталанта" 0:2

Голы: Кристанте, 32 - 0:1, Иличич, 71 - 0:2

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Абате, Мусаккьо, Кессиэ, Монтоливо (Биглия, 83), Бонавентура (Чалханоглу, 76), Борини, Кутроне, Калинич (Андре Силва, 82).

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, де Рон, Кристанте (Куртич, 80), Гомес, Петанья (Иличич, 64).

Предупреждения: Кутроне (31), Кессиэ (40). | http://soccernews.ru

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