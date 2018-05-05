"Милан" на своём поле разгромил "Верону"

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"Милан" на своём поле разгромил "Верону"

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Милан" дома без особых проблем разобрался с "Вероной".

"Милан" – "Верона" - 4:1

Голы: Чалханоглу, 10 - 1:0, Кутроне, 32 - 2:0, Абате, 49 - 3:0, Ли Сын У, 85 - 3:1, Борини, 89 - 4:1.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Абате, Романьоли (Мусаккио, 62), Бонавентура, Локателли, Чалханоглу, Кессье, Сусо (Борини, 58), Кутроне (Калинич, 71).

"Верона": Сильвестри, Фарес (Ааронс, 76), Эрто, Караччоло, Ромуло, Беарзотти, Кальвано (Сукулини, 53), Данци, Ридер Матос, Черчи, Петкович (Ли Сын У, 57).

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