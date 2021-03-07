"Милан" на выезде обыграл "Верону"

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"Милан" на выезде обыграл "Верону"Закончился матч 26 тура итальянской Серии А между "Вероной" и "Миланом". Гости, на правах фаворита, полностью контролировали ход матча и смогли забить по голу в каждом из таймов. "Верона" ничего не смогла противопоставить и уступила со счетом 0:2. Победа позволила подопечным Пиоли закрепиться на второй строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. У хозяев 8 место и 38 набранных баллов. 

"Верона" - "Милан" 0:2 (0:1)

Голы: Крунич, 27 - 0:1, Диогу Далот, 50 - 0:2

"Верона": Сильвестри, Гюнтер (Димарко, 57), Маньяни, Чеккерини, Фараони, Лазович, Велозу (Илич, 57), Барак (Бесса, 53), Тамез, Дзакканьи (Сальседо, 54), Лазанья (Фавилли, 74).

"Милан": Доннарумма, Диогу Далот, Калабрия, Томори, Романьоли, Мейте, Крунич, Салемакерс, Кастильехо (Хеуге, 78), Кессиэ, Рафаэл Леау. 

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