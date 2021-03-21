"Милан" на выезде одержал волевую победу над "Фиорентиной"
Фото: Твиттер @acmilan
Во Флоренции подошел к концу матч 28 тура итальянской Серии А. "Фиорентина" на своем поле принимала "Милан" и уступила со счетом 2:3. Гости начали очень резво и уже на 9 минуте Златан Ибрагимович забил свой очередной гол. "Фиалки" смогли довольно быстро отыграться, а в начале второго тайма и вовсе выйти вперед благодаря голу Рибери. Однако, удержать победу хозяевам не удалось. Диас и Чалханоглу смогли принести победу "россонери". Подопечные Пиоли воспользовались осечкой "Ювентуса" и укрепили свои позиции на второй строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков. Команда Александра Кокорина осталась на 14 месте, имея в своем активе 29 баллов.
"Фиорентина" - "Милан" 2:3 (1:1)
Голы: Ибрагимович, 9 - 0:1, Пульгар, 17 - 1:1, Рибери, 51 - 2:1, Браим Диас, 57 - 2:2, Чалханоглу, 72 - 2:3
"Фиорентина": Дронговски (Терраччано, 44), Мартинес (Куаме, 79), Пеццелья, Миленкович, Касерес, Кастровилли (Венути, 71), Эссерик, Бонавентура, Пульгар (Кальехон, 79), Рибери, Влахович.
"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер, Диогу Далот, Томори, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 58), Тонали (Беннасер, 58), Чалханоглу (Мейте, 90), Браим Диас (Крунич, 80), Ибрагимович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17