"Милан" на выезде одержал волевую победу над "Фиорентиной"

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Во Флоренции подошел к концу матч 28 тура итальянской Серии А. "Фиорентина" на своем поле принимала "Милан" и уступила со счетом 2:3. Гости начали очень резво и уже на 9 минуте Златан Ибрагимович забил свой очередной гол. "Фиалки" смогли довольно быстро отыграться, а в начале второго тайма и вовсе выйти вперед благодаря голу Рибери. Однако, удержать победу хозяевам не удалось. Диас и Чалханоглу смогли принести победу "россонери". Подопечные Пиоли воспользовались осечкой "Ювентуса" и укрепили свои позиции на второй строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков. Команда Александра Кокорина осталась на 14 месте, имея в своем активе 29 баллов.

"Фиорентина" - "Милан" 2:3 (1:1)

Голы: Ибрагимович, 9 - 0:1, Пульгар, 17 - 1:1, Рибери, 51 - 2:1, Браим Диас, 57 - 2:2, Чалханоглу, 72 - 2:3

"Фиорентина": Дронговски (Терраччано, 44), Мартинес (Куаме, 79), Пеццелья, Миленкович, Касерес, Кастровилли (Венути, 71), Эссерик, Бонавентура, Пульгар (Кальехон, 79), Рибери, Влахович.

"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер, Диогу Далот, Томори, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 58), Тонали (Беннасер, 58), Чалханоглу (Мейте, 90), Браим Диас (Крунич, 80), Ибрагимович.