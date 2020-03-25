"Милан" нацелился на 20-летнего воспитанника "Нанта"

"Милан" интересуется хавбеком "Нанта" Имраном Лузой, утверждает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб готов потратить на 20-летнего полузащитника 20 миллионов евро в ближайшее трансферное окно.

Луза является воспитанником "Нанта". В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 28 матчах. Трансферная стоимость француза - 8 миллионов евро.

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