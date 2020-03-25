"Милан" нацелился на 20-летнего воспитанника "Нанта"

Теги миланнант

"Милан" нацелился на 20-летнего воспитанника "Нанта"

"Милан" интересуется хавбеком "Нанта" Имраном Лузой, утверждает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб готов потратить на 20-летнего полузащитника 20 миллионов евро в ближайшее трансферное окно.

Луза является воспитанником "Нанта". В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 28 матчах. Трансферная стоимость француза - 8 миллионов евро.

Не пропустите: Коутинью, скорее всего, продолжит играть за "Барселону" до 2021 года| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов