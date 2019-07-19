"Милан" нацелился на аргентинского полузащитника

Теги миланрасинг клубтрансферыфедерико сарачо

"Милан" нацелился на аргентинского полузащитника

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Расинга" Федерико Сарачо, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 16-18 миллионов евро. При этом "Расинг" оценивает игрока в 22 миллиона евро. 

21-летний Сарачо является воспитанником "Расинга". Всего за аргентинский клуб он провел 63 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Сыграл один матч за сборную Аргентины. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

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