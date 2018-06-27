"Милан" нацелился на Бензема

"Милан" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 30-летний нападающий королевского клуба стал для "россонери" приоритетным кандидатом на усиление своей атаки.

В завершившемся сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Милан" может обменяться форвардами с "Монако". | soccernews.ru