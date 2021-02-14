"Милан" нацелился на Бензема

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"Милан" нацелился на Бензема"Милан" хочет усилиться перед следующим сезоном, в котором ,очевидно, он будет выступать в Лиге Чемпионов, сообщает Calciomercatonews.

Как информирует источник, итальянцы намерены предложить большую сделку "Реалу". Они предложат "сливочным" хавбека Исмаэля Беннасера в обмен на форварда Карима Бензема. Кроме того хотят выкупить права на нападающего Браима Диаса.

Бенассер уже давно входит в список трансферных целей "королевского клуба" и оценивается в € 50 млн. Бензема стоит не более € 20 млн, а Диас, который в текущем сезоне выступает за "Милан" на правах аренды — от € 20 до 25 млн.

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