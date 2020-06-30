"Милан" нацелился на бразильского таланта

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"Милан" нацелился на бразильского таланта

Полузащитник "Сан-Паулу" Игор Лизьеро стал трансферной целью "Милана", сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, "россонери" пока не делали официальных предложений о приобретении 22-летнего бразильца.

Сумма отступных в контракте хавбека, за которым также следит "Барселона", составляет 50 миллионов евро.

Лизьеро - воспитанник "Сан-Паулу", за основную команду провёл 54 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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