"Милан" нацелился на бразильского таланта
Полузащитник "Сан-Паулу" Игор Лизьеро стал трансферной целью "Милана", сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, "россонери" пока не делали официальных предложений о приобретении 22-летнего бразильца.
Сумма отступных в контракте хавбека, за которым также следит "Барселона", составляет 50 миллионов евро.
Лизьеро - воспитанник "Сан-Паулу", за основную команду провёл 54 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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