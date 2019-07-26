"Милан" нацелился на бразильского защитника

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Фламенго" Лео Дуарте, сообщает Il Tempo.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 11 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Ромы".

23-летний Дуарте является воспитанником "Фламенго". Всего за клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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