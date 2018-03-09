"Милан" нацелился на бывшего защитника "Рубина"

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"Милан" нацелился на бывшего защитника "Рубина"

"Милан" заинтересован в подписании защитника "Порту" Ивана Маркано, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен заполучить 30-летнего испанца следующим летом, когда истечёт его контракт с "драконами".

На переходе Маркано, который известен по выступлениям за казанский "Рубин", лично настаивает главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо

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